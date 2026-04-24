Photo: 富沢ビル さらっと突っかけて、どこかへ行きたくなるサンダル。どこか遊び心があり、そしてもちろん履き心地もいい。一足あったら超便利なサンダル「SWIC/BB（スウィック/ビービー）」（税込4,400円）を手がけているのは、福岡県久留米市に本社を置き、なんと創業150年以上の歴史を持つシューズメーカー「ムーンスター」です。専門靴のデイリーユースライン