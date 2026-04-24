ＤｅＮＡは２４日の巨人戦（横浜）に延長戦の末、２―１でサヨナラ勝利を収めて破竹の６連勝。１―１の同点で迎えた１１回一死一、二塁の好機で、戸柱恭孝捕手（３６）が中越えの適時二塁打をマークし、接戦に終止符を打った。相川亮二監督（４９）は指揮官就任後初となる貯金１をゲット。３位・巨人と０・５ゲーム差まで肉薄した。開幕以降、投打の噛み合いの悪さに悩み続けながら低空飛行を余儀なくされてきたチームだが、つ