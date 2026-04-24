スマホなど向けコード決済「楽天ペイ」が家電専門店「ノジマ」で利用可能に！楽天ペイメントおよびノジマは20日、楽天ペイ加盟店契約を締結してノジマが運営する家電専門店「ノジマ」の全244店舗においてキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」を2026年4月20日（月）より利用できるようになると発表しています。これにより、楽天ペイの利用者はノジマの各店舗にて楽天ペイのコード決済を利用することによって支払った金額に対して