陸上の日本学生対校選手権（日本インカレ）１万メートルが２４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われ、男子は山口竣平（早大）が２７分５９秒４７で優勝した。吉岡大翔（順大）が２８分１２秒２２の２位、吉倉ナヤブ直希（早大）が２８分１３秒０７の３位に入った。今回は暑熱対策の一環として、９月の大会から男女１万メートルのみが分離開催された。男子は箱根駅伝出場校の主力級が集った中、山口が圧巻の走りを見せ