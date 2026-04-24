アーセナルが、レアル・マドリードに所属するアルダ・ギュレルの獲得に向け、巨額オファーを準備しているようだ。『TEAMTALK』が伝えている。マドリードで将来を嘱望される逸材に対し、アーセナルはすでに代理人との接触を開始。今季6ゴール14アシストを記録した21歳を引き抜くため、約9000万ユーロ（約165億円）という大型オファーを用意しているという。一方で、クラブ内部の状況次第ではギュレルの立場が変化する可能性も指摘さ