アーセナルOBであり、かつて主将も務めたウィリアム・ギャラス氏が、古巣の攻撃陣に対して踏み込んだ提言を行った。『METRO』が伝えている。昨夏に約135億円の移籍金で加入したヴィクトル・ギェケレシュを最大限に生かすため、左ウィングの主力であるガブリエウ・マルティネッリとレアンドロ・トロサールの入れ替え、すなわち戦力の刷新が必要だと主張している。今季ここまで公式戦18ゴールを記録しながらも、そのパフォーマンスに