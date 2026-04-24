マンチェスター・ユナイテッドに、かつてのレジェンドが希望の光を灯している。暫定指揮官としてチームを託されたマイケル・キャリックは、就任後に破竹の勢いで勝利を積み重ね、チームを現在リーグ3位へと導いた。ビッグ6との直接対決すべてに勝利し、低迷していたチームにチャンピオンズリーグ出場の現実的な可能性をもたらした功績は大きい。しかし、この「予想外の成功」こそが、クラブに難しい決断を迫る引き金になりつつある