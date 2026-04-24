2026年北中米ワールドカップを前に、前代未聞の騒動が浮上した。アメリカのドナルド・トランプ大統領が、予選で敗退したイタリア代表を、出場権を持つイラン代表に代えて本大会へ出場させるべきだという異例の案を打ち出したとされている。『EL PAIS』によれば、この提案は特使を通じて打診されたが、FIFA側は「規定上不可能」として即座に拒否。さらにイタリアのサッカー関係者からも「ピッチで敗れた以上、裏口での出場は受け入