マンチェスター・シティが今夏、中盤と前線の刷新に乗り出す可能性が浮上している。昨季に鳴り物入りで加入したエジプト代表FWオマル・マルムシュと、オランダ代表MFタイアニ・ラインデルスの2人が、クラブを去る見通しだと『Football Insider』が報じている。ペップ・グアルディオラ監督の戦術に適応しきれず、出場機会を十分に得られなかった両者に対し、クラブは早期の売却を検討。今夏の移籍市場でさらなる戦力補強を進める構