JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』。次のステージに進出する50位までの練習生が発表されました。『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国民プロデューサー（日本国内の視聴者）とSEKAIプロデューサー（海外からの視聴者）による投票でデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組。さらに、今回からグローバルに重点を置いた加重方式も採用。SEKAIプロデ