２４日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、米新興企業が開発した最新のＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」に対し、金融当局が警戒を強めていることを報じた。悪用されればサイバー攻撃など金融システムの脅威となりかねないとされる「クロード・ミュトス」。そのため金融庁が日銀や大手金融機関関係者らとの会合を開催し、対策を議論する作業部会を立ち上げることを決める、な