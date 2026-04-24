「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）にアクシデント発生。三回の打席で出塁したが、途中交代となった。相川監督は今後の見通しについて「厳しいとは思います」と言及。負傷箇所は右ハムストリングとし、「検査もしてないですけど、牧がああいう形になるっていうのは。明日検査してどういう結果になるかですけど」と語った。牧は三回２死の第２打席、三塁前へゴロを放ち一塁へ