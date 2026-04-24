◇セ・リーグ巨人1―2DeNA（2026年4月24日横浜）巨人・田中将大投手（37）は6回2/3を8安打無失点と好投も、黒田博樹氏に並ぶ歴代2位の日米通算203勝目はお預けとなった。「（大城）卓三にいいリードをしてもらった。丁寧にプラン通りにしっかり投げて、とにかく打球を上げさせなかったのが良かった」5回以外は毎回走者を背負うも最速148キロの直球に宝刀スプリット、時折90キロ台のカーブを交え打たせてとる投球で粘っ