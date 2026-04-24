元WBO世界スーパーフェザー級王者でプロモーターの伊藤雅雪氏（35）が、具志堅用高氏（70）のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」に出演。5月2日の井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）戦を“陣営”から予想した。伊藤氏は「井上尚弥はダウンしても苦戦はしていない。オッズでいうと7対3」と予想した。伊藤氏は現役時代に米国のルディ・エルナンデス氏のジムで練習していたときから中谷を知る。「ハートが強く、身体が