◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節ＦＣ東京５―２水戸（２４日・味の素スタジアム）ＦＣ東京はホームで水戸に５―２で勝利。今季最多得点で首位の鹿島を追走した。××××６月開幕の北中米Ｗ杯出場の期待がかかる１９歳が、とどめの５点目を沈めた。４―２の後半３０分、ＦＷ佐藤龍之介はカウンターの好機からＦＷマルセロヒアンの左クロスを受けると、相手ＧＫの動きを見極めゴール左へ。