メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県尾張旭市の公園から盗まれたとみられる銅像が、市内で見つかったことがわかりました。 見つかった銅像は、尾張旭市の城山公園内にある「彫刻の森」に設置されていた「風と…」という作品です。 市によりますと、銅像は市が1989年に50万円で購入したもので、21日、巡回中の職員が台座からなくなっているのを見つけました。 その後、24日午後になって、市内に住む人から「ニュ