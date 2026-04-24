故・尾崎豊さん（享年26）の妻・尾崎繁美さんが22日、自身のインスタグラムを更新。息子でシンガー・ソングライターの尾崎裕哉（36）と共に豊さんの墓参りに行ったことを報告した。【動画】「いつものように見護っていてね」34回目の命日を前に、墓参りを報告した繁美さん＆息子・裕哉1992年4月25日に26歳の若さで亡くなり、30年以上経った今でも支持される豊さん。投稿では、「昨日、裕哉とお墓参りに行ってきました 空一面