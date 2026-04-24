◇セ・リーグ巨人1―2DeNA（2026年4月24日横浜）巨人のドラフト4位・皆川岳飛外野手（22）が「7番・右翼」でプロ初スタメン出場。5回2死からの第2打席では中前打でプロ初安打を記録し「思いきって振り抜こうという思いで、それがセンターに飛んで良かったかなと思います」と右腕で何度もガッツポーズした。どうしてもきょう24日に活躍を届けたかった。朝、母からのLINEで祖父が亡くなったことを知った。「急変したってい