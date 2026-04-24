■AI都知事ユリコ、誕生4月21日、東京都の公式SNSにある動画が投稿されました。タイトルは「AI都知事ユリコ、誕生」。縦型のショート動画で、小池知事に似たイラストが小池知事の声で「AIで生成されました」と説明し、さらには多言語で挨拶する場面も。続いて公開されたのは「AI都知事ユリコ」が夏の暑さに向けた都の取り組みを紹介する40秒ほどの動画です。これらの動画は都が運営するYouTubeチャンネル、インスタグラム、Xなどに