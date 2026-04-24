言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日常の心地よいひとときを支える工夫から、社会的な権利に関わる場所、さらに自分の体のごく身近なパーツまで、質の異なる3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する言葉をイメージしながら、共通する2文字を探ってみてください。言葉のつなぎ方を意識して、頭の中をすっきりと整理しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひら