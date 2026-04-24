◇セ・リーグDeNA2―1巨人（2026年4月24日横浜）DeNAは巨人にサヨナラ勝ちを収め今季初の6連勝を飾った。同じく今季初の貯金1となったが、3回の攻撃中に牧秀悟内野手（28）が負傷で途中交代するアクシデントに見舞われた。試合後、相川監督は牧について言及。「まあ、厳しいと思います。明日（25日）、どういう検査結果が出るかというところです」と明かした。牧は0―0の3回2死走者なしの場面で、三塁への内野安打を放