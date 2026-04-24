◇セ・リーグ中日6―4ヤクルト（2026年4月24日バンテリンD）ベンチも、スタンドも、この歓喜を忘れかけていた。1点を追う9回1死二、三塁。中日・村松の一撃が今季新設された右翼ホームランウイングに飛び込む。連敗を「6」で止めるドラマチック弾。今季初のサヨナラ勝ち、そして逆転勝ちに、だれもが狂喜乱舞した。試合後のインタビュールーム。グラウンドの喧噪を耳にしながら、井上一樹監督は興奮を抑えるように口を開