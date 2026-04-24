巨人は２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）で延長１１回の末に１―２とサヨナラ負け。阿部慎之助監督（４７）は「負けはしましたけれど、いいゲームだったと思います」と試合を総括した。まずは先発・田中将が無失点投球を披露した。初回に先頭の三森に左前打を許すも一死一塁から捕手・大城の二盗阻止も光り、三人斬りとした。続く２回には先頭の宮崎に中前打、一死一塁から７番・松尾に左前打を浴びて一死一、三塁のピンチを背負うも