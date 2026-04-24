◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）巨人がＤｅＮＡに逆転のサヨナラ負けを喫した。先発・田中将大投手が７回途中まで無失点の力投。しかし、８回に大勢投手が同点に追いつかれると、１ー１の延長１１回に６番手の赤星優志投手が、最後は戸柱に中越えのサヨナラ打を浴びた。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。ー延長まで投手陣つないだ。「負けはしましたけど、いいゲームだっ