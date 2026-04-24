東京女子プロレス２４日新宿フェイス大会で渡辺未詩（２６）と辰巳リカ（３４）とのタッグ「白昼夢」が上原わかな（２９）、凍雅（２３）組に勝利し、プリンセスタッグのベルト奪取へ弾みをつけた。白昼夢は５月４日の後楽園大会でプリンセスタッグ王者「ジ・インスピレーション」のジェシー・マッケイ＆キャシー・リーへの挑戦を控えている。この日は敵軍の関節技に苦しめられる場面もあったが、渡辺が凍雅をジャイアントスイ