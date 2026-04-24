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米１０年債利回りは４．３１３％に低下して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間09:02）（%） 米2年債 3.823（-0.011） 米10年債4.313（-0.012） 米30年債4.904（-0.007） ドイツ3.008（-0.001） 英国4.954（+0.015） カナダ3.463（-0.021） 豪州4.976（-0.024） 日本2.439（+0.010） ※米債以外は10年物