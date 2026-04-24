俳優の奈緒さん（31）が歌とダンスを披露する、家電量販店の新CMが公開されました。撮影の合間もステップを踏んで練習していたという奈緒さんは、「実際に店舗に今後行った時に踊ったりしないように気をつけなきゃって今回思いました」とコメント。また、CMで満面の笑みを披露した奈緒さん。プライベートでも母親とカレーうどんを食べに行った際、笑顔になったできごとがあったそうで「紙エプロンあるじゃないですか。あれをつけっ