サッカー元なでしこジャパンでタレントの丸山桂里奈（43）が24日、自身のインスタグラムを更新し、キッチンをリフォームしたことを報告した。丸山は「キッチンをリフォームしましただいぶびっくりするくらい変わりました」とつづり、白基調のキッチンで、ダイニング側にはタイルで絵を作った写真などを投稿した。また「家事ラクで本当にリフォームしてよかったなぁと今は綺麗を保ってますが、ずっと保てるように頑張りま