日本代表の森保一監督が24日、柏―鹿島戦を視察後に取材に応じ、来月31日の壮行試合アイスランド戦限定の追加メンバーを招集する可能性を示唆した。同15日に発表されるW杯メンバー26人のうち、代表活動直前の同24日まで所属クラブで試合がある一部選手には休養を与える方針。「選手のコンディションを見て、アイスランド戦で必要となった場合は追加選手を呼ぶことを考えている。選手個々を見極めて決めていきたい」と話した。W