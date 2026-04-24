「好きだけじゃ、結婚できないの？」をテーマに、結婚か別れかの決断を下す“恋人として最後”の旅行を描くABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月23日放送の第8話では、決断を迫られた男性が見せた予想外の姿にスタジオが沸いた。【映像】なぜここで？元アイドル美女から攻められ泣く瞬間出産も見据え、結婚のタイミングを真剣に考えているルナ（29）に対し、彼氏のユウキ（31）はまだまだ自由で居たいと願う永遠の