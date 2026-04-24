岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は発生３日目の２４日も延焼が続き、鎮火のめどが立っていない。新たに３１２世帯６４５人に避難指示が出され、対象は町人口の３割にあたる１５４１世帯３２３３人となった。火の手が迫り、別の避難所へ移ることを余儀なくされた住民もいる。地上で夜通し放水町によると、２４日午後３時現在、上空から見込む１１００ヘクタール超の焼損範囲のうち、特定した焼失面積は７３０ヘクタールに