24日（金）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は令和8年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会 ファイナルラウンドの日程と会場が決定したことを発表した。 都道府県ラウンド、ブロックラウンドを経て、毎年12月に行われる天皇杯と皇后杯のファイナルラウンド。令和8年度大会は第1週が大阪府のおおきにアリーナ舞洲で、第2週が東京都の東京体育館で開催されることが明ら