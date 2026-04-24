《王林みたいにあんなに分かりやすく都会に染まってチャラくなる人なかなかいない》《三吉彩花さん…こんなことする人とは…》《幾田りら、変わりすぎ！ 垢抜けすぎ！》現在、“ビジュアル激変”でたびたびSNSをざわつかせているのが、王林、三吉彩花、そしてYOASOBIのikuraこと幾田りらだ。彼女たちに通じる“共通点”とはいったいなんなのか。「王林さんは4月5日、自身のInstagramで披露した“ハイレグジーパン姿”が物議を醸