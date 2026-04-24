国の史跡である「池上曽根遺跡」が注目を浴びている。「池上曽根遺跡」は、大阪府和泉市と泉大津市にまたがる弥生時代に作られたとされる遺跡で、現地は史跡公園として整備されている。この池上曽根遺跡の一部が破壊されたとして問題になっているのだ。 報道によると、2022年1～7月頃、同地で行われた某サーカス団による公演で、団員の男女2名が、2回にわたり遺跡の土地に伐採した樹木、計11トンを埋め「遺跡を破壊