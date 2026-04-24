俳優・モデルの長谷川京子さんが23日、映画『プラダを着た悪魔２』のジャパンプレミアに紫のドレスで登場。“普段選ばない服”だという今回のファッションポイントを語りました。映画は、一流ファッション誌のカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘するアシスタント・アンディの成長を描く『プラダを着た悪魔』の続編。長谷川さんは、映画のプレミアムゲストとしてイベントに出席しました。前作について「20年前にリアルタイムで拝