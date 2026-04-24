アメリカのイラン作戦を巡り、スペインの加盟資格停止などを含むNATO＝北大西洋条約機構への圧力案が検討されていたと報じられました。ロイター通信は24日、アメリカのイラン作戦に非協力的だったNATO加盟国への圧力案を記した国防総省の内部メールに記されていたと報じました。このメールにはスペインのNATO加盟資格停止や、フォークランド諸島を巡るイギリスの主張に対するアメリカの立場見直しなどが、含まれていたということで