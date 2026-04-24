JTB（ジェイティービー）は、青海友氏が代表取締役社長に就任する人事を発表した。青海氏は、横浜市立大学商学部卒業後、1993年4月に日本交通公社（現JTB）に入社。札幌支店を皮切りに店頭、渉外営業に従事した後、北海道営業本部で総務人事、営業企画を担当。グループ本社で旅行事業のマーケティング、経営企画を担当し、JTBコミュニケーションデザインの発足などを通じ、法人事業領域の拡大を推進した。北海道本社、JTBコミュニ