FC町田ゼルビアを率いる黒田剛監督が、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝アル・アハリ・サウジ戦に向けた前日会見に出席。初のアジア制覇に向けて決意を示した。24日、AFC（アジアサッカー連盟）が同指揮官のコメントを伝えている。町田は、2024シーズンの明治安田J1リーグで3位フィニッシュし、25−26シーズンのACLEの出場権を獲得。東地区のリーグフェーズを1位で突破すると、ラウンド16、準々決勝