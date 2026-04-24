数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！14と16の絶妙な関係に気が付けば、筆算なしですぐに解ける問題です。まずは1分以内で正解にたどり着けるか試してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。14 × 16 = □ ヒント：14と16の真ん中にある「15」を基準に考えてみてください。展開公式「(a - b)(a + b) = a² - b²」が使えますよ！答えを見る