ローマは24日、シニアアドバイザーを務めるクラウディオ・ラニエリ氏が退任したことを発表した。地元ローマ出身のラニエリ氏は、これまで3度に渡りローマの指揮官を歴任。2024年11月からの3期目はクラブの窮地を救い、UEFAヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献。ローマの“レジェンド”として今季はシニアアドバイザーに就任していた。しかし、先日ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督を批判する旨のコメントをしたことで、指揮官