All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う300代男性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：吉沢亮／36票2位に選ばれたのは、吉沢亮さんです。1994年生まれの吉沢さんは、2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』で主演の渋沢栄一役を熱演。2025年には映画『国宝