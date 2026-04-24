心浮き立つ4月、入学、新学期の季節である。制服に身を包んだ学生たちが笑顔で道行くのを見るたびに、こちらもウキウキしてくる。制服で過ごす時期というのは、多くの人にとって中学、高校時代だけに限られるものだろう。だからこそ制服は青春の象徴であり、それは韓国も同じだ。あえて制服を着て遊びに出掛けたり、着方をいろいろ工夫したり、学生にとってはただのユニフォームではなく、1つのファッションでもある。現役の中高生