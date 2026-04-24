高市首相は２４日、ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団約８０人を首相官邸に招き、感謝状と記念品を贈呈した。首相は、「自らの限界に挑む姿は感動と勇気を届けてくれた。輝かしい功績に敬意を表する」と選手団をたたえた。出席したフィギュアスケート女子個人で銀メダルを獲得した坂本花織選手は首相に「挑戦することの尊さを改めて実感した」と大会の感想を語った。