是枝裕和監督と俳優の安藤サクラさん、橋本愛さんが23日、新たな世代の映画監督の輩出をサポートするプロジェクトのイベントに登場。若手クリエーターたちへの思いを語りました。高級ブランド『シャネル』と是枝監督が立ち上げたプロジェクト『CHANEL AND CINEMA - TOKYO LIGHTS』。2024年11月に第1回目のマスタークラスが開催され、受講者にショートフィルムコンペティションへの応募資格が与えられました。コンペティションで選