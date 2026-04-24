飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」が２４日、開幕した。浜松３７期の新鋭・森下輝（２６＝浜松）は初日３Ｒ、２周３コーナーで前を行く高橋絵莉子、吉田幸司を一気に抜き去る速攻を決めて快勝。試走一番時計３・２９秒の人気に応えた。「バルブを替えて動きはいいと思う。開けたら進む感じだった。ただ、滑りますね。立ち上がりはもう少し決まってほしい。タイヤを探す」前節の地元戦で今年２