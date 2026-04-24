ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが８都市１６公演を巡るアリーナツアー「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ４ＴＨＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＡＲＥＮＡＴＯＵＲ『ＤＲＥＡＭＷＩＴＨＩＮ』」を２４日、神奈川県・横浜アリーナにて開幕。このツアーに向けて制作された新曲「ふるっぱれーど」が配信リリースされ、ライブ終演直後にミュージックビデオが解禁となった。今年２月には初の東京ドーム公演を成功させたＦＲＵＩＴＳＺ