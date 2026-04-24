作家でタレントの篠原かをり（３１）が２４日、都内で自身初のエッセイ集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（ＮＨＫ出版）の発売記念トーク＆サイン会を開催した。イベントには夫で「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」メンバーの河村拓哉（３２）をゲストに迎え、夫婦そろって初のイベント出演となった。同書では専門である生物分野から一歩離れ、自身の生き方や価値観に焦点を当て、これまでの歩みの中で感じてきた葛藤や違