人気ユーチューバー・ヒカルの「タモリさん面白くない」発言が話題となっている。発端は２０日に更新された自身のユーチューブ動画。「カジサック」こと梶原雄太、「令和の虎」総合演出の桑田龍征氏と酒を飲みながら対談した中で飛び出した。桑田氏がタモリの偉大さを力説するなか、ヒカルは「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど」とブッコミ。「回すのがうまいとか分かる