【S.H.Figuarts 0号・アンビー】 発売日・価格：未定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 0号・アンビー」のデコマスを公開した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、HoYoverseがおくる都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する「0号・アンビー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商