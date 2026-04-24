ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」が２４日、５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓ中谷潤人」に向けた特別コンテンツを配信すると発表した。「ペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）」チケット購入者や「ドコモＭＡＸ」「ドコモポイ活ＭＡＸ」契約者を対象に、２８日から未公開映像を含む特別編集版・開幕直前ドキュ